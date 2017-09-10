دياز: سنخطف البطاقة من العين

الرياض- الرياضية | Sunday, 10 September 2017 - 21:11 pm

أبدى رامون دياز مدرب فريق كرة القدم بنادي الهلال جاهزية فريقه للمباراة المصيرية أمام العين الإماراتي يوم غدٍ الإثنين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكداً بأن الغيابات التي ضربت صفوف فريقه لن توثر عليه في مواجهة الغد.



وقال دياز في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد : "مستعدين جيداً لخوض مواجهة الغد أمام العين، لدينا بعض الغيابات، ولكن عملنا في الفترة الماضية بشكل جيد من أجل هذه المباراة، كونها ستكون ذات طابع هجومي من جانب الفريقين.



وأكد المدرب الهلالي على أنه سيبحث عن الفوز بأي شكل للتأهل، كما طلب من الجماهير الزرقاء التواجد في ملعب الملك فهد الدولي ودعم الفريق في اللقاء.