فوزير والفريدي وليوناردو يشعلون مناورة النصر

الرياض - الرياضية | Sunday, 10 September 2017 - 21:12 pm

شارك المغربي محمد فوزير في تدريبات فريق النصر مساء اليوم الأحد، وذلك بعد وصوله يوم أمس السبت، بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.



وعلى الصعيد الميداني، خصص البرازيلي ريكاردو غوميز مدرب الفريق، تدريب اليوم للجوانب التكتيكية، وذلك من خلال مناورة على كامل الملعب استمرت لساعة ونصف شارك فيها أحمد الفريدي وليوناردو، في حين شارك محمد فوزير في شوطها الثاني، بعد أن كان طوال الشوط الأول يجري تدريبات لياقية في الوقت الذي اكتفى وليد عبدالله بتدريبات لياقية، وخلال هذه المناورة رصد البرازيلي مدى جاهزية اللاعبين اللياقية والفنية.