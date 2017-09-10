"السعودية" ترعى الأهلي 3 أعوام

جدة - الرياضية | Sunday, 10 September 2017 - 23:04 pm

وقعت الخطوط السعودية والنادي الأهلي رسمياً اليوم عقد رعاية الخطوط للنادي الأهلي لمدة ثلاثة أعوام في حفل كبير أقيم في قاعة القصر في فندق الهيلتون في جدة.



ووقع العقد الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية بحضور عدد كبير من الشخصيات ورجال الإعلام.



وتم إعلان ظهور شعار الخطوط السعودية على قمصان الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في مباراته أمام فريق بيرسبوليس الإيراني ضمن إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا.



وبدأ الحفل بعرض فيديو عن المنتخب السعودي لمدة دقيقتين بعد الإنجاز الذي حققه بالتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018، بعدها جرت مراسم توقيع العقد وتقديم الطقم الرسمي للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي حاملاً شعار الخطوط السعودية الراعي الرسمي.