ماتياس خارج الحسابات

الرياض ـ حمد الصويلحي | Monday, 11 September 2017 - 00:00 am

استبعد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المهاجم الأوروجوياني ماتياس بريتوس من خياراته ضمن القائمة الأساسية لمواجهة العين الإماراتي اليوم الإثنين، مفضلًا الاعتماد على الثلاثي عمر خربين، ومن خلفه البرازيلي كارلوس إدواردو ونواف العابد، على أن يكون الأوروجوياني ماتياس على دكة البدلاء.

وكان الأرجنتيني دياز قد رفض التعليق على أحد أسئلة الإعلاميين في المؤتمر الصحفي حول إمكانية تغيير طريقته في مواجهته أمام زوران، مكتفيًا بقوله: "ستشاهد طريقتي في أرض الملعب".