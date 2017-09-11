لن نفكر في أنصاف الحلول

الرياض ـ حمد الصويلحي | Monday, 11 September 2017 - 00:00 am

أوضح الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه سيدخل لقاء اليوم أمام العين الإماراتي بشعار الفوز فقط، مؤكدًا أن فريقه لن يفكر في أنصاف الحلول، أو الدخول في المباراة بتحفظ دفاعي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أمس: "سنخوض اللقاء بأسلوب هجومي؛ لأنه ليس أمامنا خيار سوى الفوز"، مشيرًا إلى أنه عمل على تهيئة الفريق بالشكل المناسب، من خلال معسكر إعدادي لمدة يومين في مقر النادي.

واعترف دياز بتأثير الغيابات في أداء اللاعبين، لكنه استدرك: "نمتلك بدلاء جاهزين وقادرين على سد النقص في حال غياب أي لاعب".

وحول تهيئة اللاعبين نفسيًّا لهذه المواجهة، خصوصًا لاعبي المنتخب السعودي بعد نشوة التأهل لمونديال كأس العالم، ذكر: "لا أخشى الهبوط الذي قد يحدث لبعض اللاعبين بعد الإنجازات، بحكم أن المنتخب السعودي تأهل إلى كأس العالم، وأنا سعيد جدًّا بهذا الإنجاز الذي حققته المملكة العربية السعودية، وبأن أغلب لاعبي المنتخب السعودي من الهلال، وأثق في لاعبي الفريق، وأنهم يملكون الوعي الكامل بأهمية البطولات، وتعاملهم مع كل بطولة بجدية".