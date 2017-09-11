معسكر داخلي

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Monday, 11 September 2017 - 00:00 am

انتظم لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم بعد نهاية الحصة التدريبية مساء أمس الأحد في معسكر الأمير هذلول بن عبد العزيز في مقر النادي، وذلك استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي اليوم الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وينتظــر أن يعقــــــد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق ظهر اليوم اجتماعًا فنيًّا معتادًا قبل كل مباراة، يشرح من خلاله الطريقة الفنية التي سينتهجها في المباراة، فضلًا عن تعليماته وتوجيهاته الأخيرة للاعبين.