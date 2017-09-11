اللمسة الواحدة سلاح الهلال أمام العين

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Monday, 11 September 2017 - 00:00 am

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الأحد، تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام العين الإماراتي اليوم الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وذلك بتدريبات مغلقة تحت إشراف الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق.



لمسات فنية

وضع المدرب الأرجنتيني رامون دياز اللمسات الفنية والتكتيكية الأخيرة، وخلال الحصة التدريبية، ركز بشكل كبير على التمرير من لمسة واحدة، والهجمة المنظمة التي تعتمد على العمق والأطراف، حيث طالب اللاعبين بالتركيز، وشرح لهم ما يريده من المباراة ميدانيًّا، وحذرهم من الكرات العرضية التي قد تشكل خطرًا على مرماهم.



التشكيلة المتوقعة

اصبح الثنائي ياسر القحطاني ومحمد البريك خارج حسابات الأرجنتيني دياز؛ لعدم اكتمال جاهزيتهما لهذه المباراة، فيما يتوقع أن يعتمد المدرب في التشكيلة الأساسية على كلٍّ من: عبد الله المعيوفي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع ياسر الشهراني ظهير أيمن، وأسامة هوساوي ومحمد جحفلي قلبَي دفاع، وعبد الله الزوري في مركز الظهير الأيسر، وعبد الملك الخيبري ونيوكلاس ميليسي في منطقة المحور، وسالم الدوسري ونواف العابد في الوسط، وكارلوس إدواردو وعمر خربين في المقدمة الهجومية، على أن تتكون قائمة الاحتياط من كلٍّ من: محمد الواكد، فيصل درويش، محمد الشلهوب، مختار فلاتة، محمد كنو، علي البليهي، وماتياس بريتوس.