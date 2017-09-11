الفيحاء يدعم الأزرق

المجمعة ـ محمد السناني | Monday, 11 September 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود الشلهوب، رئيس نادي الفيحاء، عن تسيير حافلة من المجمعة إلى الرياض؛ لدعم فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام العين الإماراتي مساء اليوم الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وأوضح لـ "الرياضية" عثمان الرميح رئيس مجلس جمهور نادي الفيحاء، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لنهج النادي في الوقوف مع أندية الوطن في مشاركاتها الخارجية، مبينًا أن التسجيل بدأ مساء أمس في مقرّ النادي، وشهد إقبالًا مميزًا من جماهير الفيحاء.