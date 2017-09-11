نتعامل مع الآسيوية بسياسة الخطوة

الرياض ـ حمد الصويلحي | Monday, 11 September 2017 - 00:00 am

شدد عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، على أهمية مواجهة العين مساء اليوم في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، مؤكدًا في الوقت نفسه جاهزيتهم التامة للظهور بمستوى مشرف، يعكس قوة استعدادهم للمباراة.

وأشار المعيوف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أمس الخاص بالمباراة إلى أنهم يتعاملون مع البطولة الآسيوية بسياسة الخطوة تلو الخطوة، متمنيًا ألا يتأثر فريقه بالغيابات، وأن يحقق نتيجة إيجابية تعبر به إلى الدور نصف النهائي.

وقدم المعيوف الدعوة إلى جماهير الهلال لدعم ومساندة اللاعبين، متطلعًا إلى أن تواصل الجماهير حضورها الفعال، وتملأ مدرجات الملعب كما عودتهم دائمًا.