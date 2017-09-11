البوابات تفتح الرابعة عصرا

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Monday, 11 September 2017 - 00:00 am

أوضح المهندس عبدالرحمن القضيب، مدير عام إدارة التشغيل والفعاليات في الهيئة العامة للرياضة، أن الخطة التنظيمية للقاء الهلال والعين الإماراتي مساء اليوم على ملعب فهد الدولي في الرياض، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وضعت خلال الاجتماع التنسيقي ظهر أمس بين عدة جهات وأطراف، بالشكل الذي يتناسب مع أهمية المباراة، والحضور الجماهيري الكثيف الذي يتوقع أن يتابع اللقاء.

وبيّن لـ "الرياضية" القضيب أن تقسيم المدرجات سيكون بحسب أنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فالفريق الضيف سيحصل على ما نسبته 8 في المئة من المقاعد، بينما سيكون نصيب المستضيف 92 في المئة، مضيفًا أن بوابات الملعب ستُفتح بعد الساعة الرابعة عصرًا.

وأشار إلى أن المتعهد سيوفر 700 كرتون مياه، إلى جانب توفير الأطعمة والمشروبات من خلال نقاط البيع المخصصة في الملعب وبكميات كافية، وذلك بعد الإيعاز لرابطة الدوري لعمل هذه التنظيمات.