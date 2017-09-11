مورينيو: يونايتد أصبح في مكانه الطبيعي

الرياضية - رويترز | Monday, 11 September 2017 - 21:26 pm

أوضح جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن ناديه عاد إلى مكانه الطبيعي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومستعد لخوض غمار التحدي ومواجهة أفضل فرق القارة، وفشل يونايتد في التأهل لدوري الأبطال في الموسم الأول لمورينيو لكن فوزه بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي ضمن له مكانا في أهم مسابقة قارية للأندية.



ويستهل يونايتد مشواره بالمسابقة في أولد ترافورد غدا الثلاثاء عندما يستضيف بازل السويسري في افتتاح دور المجموعات.



وقال مورينيو للصحفيين: "العودة لدوري الأبطال تعني العودة لمكاننا الطبيعي، مانشستر يونايتد ظل يشارك موسما بعد الاخر ويملك حافزا كبيرا جدا".



وأضاف: "يجب أن نحاول التأهل لدور الـ 16 وأن نستمتع بمراحل خروج المهزوم المميزة مع أفضل فرق أوروبا".



ويرى المدرب البرتغالي أن فريقه في حالة جيدة بعد انطلاقته القوية في الدوري الانجليزي الممتاز حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادل واحد.



وقال مورينيو إنه يدعم جدول مباريات عيد الميلاد للأندية الانجليزية ولا يعتقد أن تكدس المباريات قد يبرر الأداء المتواضع في دوري الأبطال.



وتابع" "لا توجد عطلة شتوية لدينا على عكس دول أخرى لكن هذه ثقافة ويجب أن أعترف بأنني أحبها، ولكن لا داعي للشكوى فلدينا تشكيلات وإذا شعرنا بإرهاق بعض اللاعبين فاننا نعتمد على البعض الآخر".



وسيغيب المدافعان إيريك بيلي وفيل جونز للإيقاف وتوجد شكوك حول مشاركة لاعب الوسط مروان فيلايني بسبب إصابة في ربلة الساق.