إدواردو ينهي موقعة العين في دقيقتين

الرياض - الرياضية | Monday, 11 September 2017 - 22:31 pm

قاد البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، فريقه للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017، بعد تسجيله "هاتريك" في مرمى العين الإماراتي، في إياب ربع نهائي البطولة.



ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سجل الأهداف الثلاثة في الدقائق 42 و45 و74.





وفرض الهلال سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية لكنه انتظر حتى الدقيقة السابعة للوصول إلى مرمى الفريق الضيف عبر ضربة رأس من إدواردو تصدى لها الحارس خالد عيسى بسهولة.



وحاول العين مباغتة الهلال بهدف مستغلا قدرات ماركوس بيرج لكنه فشل في اختراق الدفاع الأزرق، وكاد عموري أن يحرز هدف السبق للعين عند الدقيقة 26 ولكن تسديدته القوية لمست الشباك من الخارج ثم شن الفريق الإماراتي هجمة جديدة انتهت بتسديدة من ماركوس بيرج ولكن عبد الله المعيوف حارس الهلال تصدى له ببراعة.



وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول سجل إدواردو هدف السبق للهلال من ضربة رأس رائعة مستغلاً تمريرة نيكولاس ميليسي من ضربة حرة مباشرة، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سجل إدواردو الهدف الثاني له ولفريقه بعدما استغل حالة من الارتباك في دفاعات العين واستلم تمريرة من ميليسي قبل أن يسدد دون عناء في الشباك.



وبعد مرور ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني كان عمر خربين قريباً جداً من تسجيل الهدف الثالث للهلال لولا تدخل بندر الأحبابي في الوقت القاتل، وعاد خربين ليهدد مرمى العين مجددا عبر تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ولكن خالد عيسى وقف له بالمرصاد، واهدر عبد الله الزوري مدافع الهلال فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث بعدما انفرد بالمرمى تماما لكنه سدد بغرابة شديدة خارج الشباك.





ونال إدواردو لقب هاتريك عند الدقيقة 75 بتسجيله الهدف الثالث له ولفريقه بعدما تلقى تمريرة رائعة من سالم الدوسري وضعته في مواجهة المرمى تماما ليسدد بسهولة على يسار الحارس خالد عيسى.



وبعد دقيقتين فقط كان بمقدور محمد أحمد أن يرد بهدف للعين بعدما تلقى تمريرة رائعة من عموري لكن المعيوف خرج من مرماه في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.



وضاع هدف رابع مؤكد من الهلال في الوقت بدل الضائع عندما سدد الدوسري كرة قوية اصطدمت بالدفاع ووصلت إلى البديل محمد الشلهوب أمام المرمى مباشرة لكنه تباطأ في التسديد لتضيع الفرصة.





يشار إلى أن الهلال سيواجه في دور الـ 4، الفائز من لقاء الغد بين الأهلي بیرسبولیس الإيراني.