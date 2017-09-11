تركي آل الشيخ‬⁩ يهنئ الهلال بتأهله إلى نصف نهائي آسيا

الرياض - الرياضية | Monday, 11 September 2017 - 22:51 pm

هنئ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، نادي الهلال بمناسبة تأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا ، مشيدا بالأداء والمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون في مباراتهم أمام العين الإماراتي.



وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بهذه المناسبة مكافأة تقديرية للاعبي الفريق بواقع ثلاثين ألف ريال لكل لاعب، مؤكدا أن ذلك سيكون نهج الهيئة العامة للرياضة تجاه كل من يمثل الوطن ويسهم في تحقيق الإنجاز له بكافة الألعاب والمشاركات.



وتمنى تركي آل الشيخ التوفيق للأهلي في مباراته غدا أمام بيروزي الإيراني معرباً عن ثقته الكبيرة في مواصلة فريقي الهلال والأهلي لمشوارهما نحو اللقب القاري للأندية الآسيوية، و داعيا الرياضيين ووسائل الاعلام ومنسوبيها والجماهير الرياضية بكافة انتمائاتها لنبذ التعصب والوقوف مع الوطن ودعم كل من يمثله ويسعى لتحقيق الإنجاز والتميز، متمنيا المزيد من الانتصارات في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.