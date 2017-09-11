وكالات الأنباء: التأهل مستحق

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 12 September 2017 - 00:00 am

اهتمت وكالات الأنباء العالمية بفوز فريق الهلال الأول لكرة القدم على العين الإماراتي 3ـ0 مساء أمس في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، واتفقت جميعها على أحقية الفريق الهلالي في التأهل إلى دور الأربعة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الهلال يدين بهذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سجل الأهداف الثلاثة "هاتريك" على مدار الشوطين وتحديداً في الدقائق 42 و45 و74.

أما وكالة الأنباء الفرنسية فقد كتبت: "الهلال أول المتأهلين إلى نصف النهائي"، مشيرة إلى أن المباراة بدأت حذرة من الطرفين قبل أن يظهر الهلال في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ويسجل هدفين سريعين عبر البرازيلي إدواردو الذي أضاف الثالث في الشوط الثاني.

من جهتها، ركزت وكالة رويترز في سياق تحليلها للمباراة على البرازيلي إدواردو، وذكرت: "حسم إدواردو المواجهة بعدما سجل هدفين قرب نهاية الشوط الأول وثالثاً قبل ربع ساعة على النهاية".