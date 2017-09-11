هدفي اللقب الآسيوي

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Tuesday, 12 September 2017 - 00:00 am

عبر البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عن سعادته بتحقيق جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين أمس الإثنين، مؤكداً أن هذه الجائزة للهلال ولاعبيه بعد أن قدموا مجهودات كبيرة في هذه المواجهة توجوها بالانتصار والوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

وشدد إدواردو الذي سجل أهداف فريقه الثلاثة على أنهم سيعملون بشكل أكبر من أجل التقدم في البطولة الآسيوية، مبيناً أنه حقق العديد من البطولات مع الهلال، ويطمح إلى حمل كأس البطولة، مؤكداً أنه سيسعى جاهداً للمساهمة مع زملائه في تحقيق هدفهم لإسعاد الجماهير الهلالية.