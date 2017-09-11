إدواردو يتصدر الهدافين

الرياض ـ متعب العبدالهادي | Tuesday, 12 September 2017 - 00:00 am

قفز البرازيلي إدواردو لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى صدارة هدافي دوري أبطال آسيا بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك العين الإماراتي مساء أمس الإثنين.

ورفع إدواردو غلته من الأهداف إلى سبعة متساوياً مع مواطنه هالك لاعب شنغهاي الصيني وعمر عبدالرحمن لاعب العين الإماراتي، علماً بأنه نجح في هز شباك جميع الفرق الآسيوية التي واجهها الفريق الهلالي في نسخة هذا الموسم بدءاً من بيرسبوليس الإيراني ثم الوحدة الإماراتي والريان القطري والاستقلال الإيراني، وأخيراً العين الإماراتي.