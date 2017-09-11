الهلال يبكي العين بهاتريك إدواردو

عبدالغني عوض | Tuesday, 12 September 2017 - 00:00 am

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن مواجهات إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

ويدين الفريق الهلالي بهذا الفوز إلى محترفه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سجل الأهداف الثلاثة "هاتريك" على مدار الشوطين. وينتظر الهلال الفائز من مباراة الأهلي وبیرسبولیس الإيراني اليوم لمواجهته في دور الأربعة.



الشوط الأول

لعب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال بطريقة 4/2/3/1 بتمركز عبد الملك الخيبري وميليسي في وسط الملعب مع منح الثلاثي نواف العابد وسالم الدوسري وإدواردو حرية التقدم إلى الأمام لمساندة عمر خربين المهاجم الوحيد وهو ما أربك حسابات الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الذي اعتمد على طريقة 3/5/2 بوجود عمر عبد الرحمن وكايو لوكاس وبندر الأحبابي خلف المهاجمين ماركوس بيرجر وداينفيرس دوجلاس مما أدى إلى وجود ثغرات في الدفاع العيناوي ساهم في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق إدواردو في الشوط الأول.



الشوط الثاني

واصل الهلال سيطرته على مجريات المباراة بفضل تحركات سالم الدوسري ونواف العابد والقادم دائماً من الخلف إدواردو الذي نجح في تسجيل الهدف الثالث "هاتريك" بعد فاصل من التمريرات المتقنة مع الدوسري والعابد وميليسي قبل خروجه في الوقت الذي تاه فيه لاعبو العين في أرجاء الملعب واختفى عموري تماماً. وتفوق الهلال من الناحية البدنية والفنية وأهدر لاعبوه أكثر من ثلاثة أهداف أخرى.