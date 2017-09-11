نتمنى مواجهة الأهلي

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Tuesday, 12 September 2017 - 00:00 am

قدم الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم شكره وتقديره للجماهير الهلالية التي حرصت على مساندة اللاعبين من المدرجات، مؤكداً أن حضورها المكثف ساهم كثيراً في الفوز على العين الإماراتي والتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وتمنى دياز خلال حديثه في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة تأهل الأهلي إلى نصف النهائي من أجل ضمان نادٍ سعودي إلى النهائي القاري، كاشفاً في الوقت نفسه أنه كان متفائلاً بالفوز على الرغم من النقص في صفوف فريقه لثقته في لاعبيه والروح العالية لتحقيق الانتصار، موضحاً أنه طلب من لاعبيه اللعب بمنظومة واحدة والهدوء وعدم التسرع في اللعب حتى يحقق الفريق مبتغاه، مشدداً على أن الإصرار كان حاضراً لكسب هذه المباراة.