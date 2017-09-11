عموري والعمدة يخسران التحدي

بريدة ـ نايف البدراني | Tuesday, 12 September 2017 - 00:00 am

خسر عمر عبدالرحمن لاعب فريق العين الإماراتي التحدي الذي أطلقه قبل لقاء الهلال في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بعد أن سقط فريقه في فخ الهزيمة بثلاثية نظيفة كتبت نهاية مشواره في البطولة الآسيوية.

وكان عمر عبدالرحمن قد أكد في تصريحات قبل المواجهة أنهم سيعودون إلى العين ببطاقة التأهل، وإن لم يفعلوا ذلك سيقوم بحلاقة شعره على "الزيرو" حسب قوله.

كما خسر محمد بن راشد المشجع العيناوي المشهور بـ "العمدة" التحدي للمرة الثانية أمام جماهير الهلال، مما سيضطره إلى السير مسافة 20 كلم، كما راهن على ذلك في حال خسارة العين من الهلال.