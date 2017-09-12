ميسي يثأر من يوفنتوس ويقود برشلونة إلى فوز مثير

الألمانية - الرياضية | Tuesday, 12 September 2017 - 23:45 pm

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني للثأر من يوفنتوس الإيطالي والفوز عليه 3-0 اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.







وعلى ملعب كامب نو تقمص ميسي دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث لبرشلونة في الدقيقتين 45 و69 وساهم في صناعة الهدف الثاني الذي تكفل به الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 56.





وثأر برشلونة بذلك من هزيمته على ملعب يوفنتوس 3-0 في أبريل الماضي في ذهاب دور الثمانية من نسخة الموسم الماضي للبطولة الأوروبية، وحقق برشلونة فوزه الرابع على يوفنتوس في تاريخ المواجهات الأوروبية التي جمعت بينهما مقابل ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات.





وسجل ميسي هدفه الأوروبي رقم 99 من بينهم 96 هدفاً في دوري أبطال أوروبا بعد أن تألق بشكل لافت في الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإسباني وسجل خمسة أهداف ليقود النادي الكاتالوني للانفراد بالصدارة برصيد تسع نقاط.





وفي المقابل سيطر يوفنتوس وصيف الموسم الماضي للبطولة على مجريات اللعب في أغلب فترات الشوط الأول ولكن الفريق الفائز بلقب الدوري الإيطالي في المواسم الستة الماضية والذي يتصدر حالياً ترتيب المسابقة برصيد تسع نقاط من أول ثلاث مباريات، لم يظهر بمستواه المعهود في الشوط الثاني مما منح الفرصة لميسي ورفاقه للتحكم في المباراة كما يحلو لهم.