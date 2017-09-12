سامي الجابر يبارك لماجد عبدالله مهمة الاخضر في روسيا

الرياض- الرياضية | Wednesday, 13 September 2017 - 01:20 am

بارك سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لماجد عبدالله توليه منصب مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018م.



وقال سامي الجابر في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أبارك لأخي وصديقي ماجد عبدالله توليه مهمة إدارة المنتخب في مونديال روسيا.. كل الدعوات له بالتوفيق إن شاء الله".



وكان اتحاد القدم، قد اتفق مع ماجد عبدالله قائد الأخضر السابق على قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا، بعد اقترح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اسم ماجد عبدالله.