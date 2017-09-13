النصر.. 8 مجموعات وتبادل أدوار

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 13 September 2017 - 00:00 am

رفع البرازيلي ريكــاردو جوميز، مدرب فريق النصر الأول لكرة القــــدم، درجة الاستعدادات لمواجهة مضيفه الأهلي في كلاسيكو الجولة الثالثة في الدوري السعودي للمحترفين الأحد المقبل.

وبدأ جــومــيز الحصــة التدريبية التي جــرت مساء أمس في ملعب الأميــر عبـــد الرحمن بن سعود في مقر النادي باجتماع مع اللاعبين، قبل إجراء التدريبات اللياقية المتنــوعـة، ثم قـــسم المدرب اللاعبين إلى ستّ مجموعات، كل مجموعــة في مربع محدد، وقام بتطبيق طرق الضغط على حامل الكرة، بعـــدها قسم جوميز اللاعبين إلى مجمــوعتين؛ الأولى تدربت على الكرات الطويلة، في حين تدربت الثــانية على الكرات العرضية، وعمد جوميز إلى تبادل الأدوار بين المجموعتين.

وفي نهـــاية التـدريب، زاد المدرب الجانب اللياقي للاعبين بتدريبات متنوعة، فيما واصل إبــراهيم غالب والبرازيلي برونو أوفيني، برنامجهما اللياقي.