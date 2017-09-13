الرائد ينفذ خطة الفتح

بريدة ـ نايف البدراني | Wednesday, 13 September 2017 - 00:00 am

عمد الجزائري توفيق روابح، مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم، إلى تطبيق الخطة التي يعزم تنفيذها في مواجهة فريق الفتح بعد غدٍ الجمعة، في ملعب مدينة عبد العزيز بن جلوي في الأحساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

واحتضن ملعب النادي التدريب المسائي أمس، والذي بدأ بعمليات الإحماء والتسخين والجري حول الملعب.

وشملت الخطة التي تدرب عليها اللاعبون عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، والتي تركزت على بناء الهجمة، والتمرير السريع، والضغط على منتصف ملعب الخصم، والتسديد على المرمى من مختلف المسافات، قبل أن تختتم التدريبات بمناورة كروية، فيما واصل الفرنسي عبد الله قاسم برنامجه العلاجي تحت إشراف طبيب النادي.