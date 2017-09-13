انطلاق دورة صقل حكام اليد

الرياض ـ فهد البطاح | Wednesday, 13 September 2017 - 00:00 am

انطلقــت أمــس دورة دراسات صقل حكام كرة اليد السعوديين في نادي القادسية في الدمام، والتي يحاضر فيها صالح عاشور المحاضر الدولي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي.

من جانب آخر، تسحب اليوم قرعة بطولة كأس آسيا الثامنة عشرة للمنتخبات لكرة اليد ٢٠١٨م، والمؤهلة إلى اللعب في بطولة كأس العالم ٢٠١٩م المقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك، في مدينـة سيــؤول الكوريـة الجنوبيـة محــط إقامة البطولة، وبحضور بدر ذياب وجاسم ذياب والدكتور أحمد أبو الليل أعضاء الاتحاد الآسيوي للعبة.