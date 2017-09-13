أمير الشرقية يهنئ الأخضر ويكرم بطل العالم

الدمام ـ واس | Wednesday, 13 September 2017 - 00:00 am

كرم الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية البطل السعودي محمد السويق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي السلام في القطيف لتحقيقه ذهبية العالم في التايكوندو للناشئين في مصر.

وبارك الأمير سعود بن نايف تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم في روسيا 2018 بعد تغلبه على منتخب اليابان قائلاً "نخص بالتهنئة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذا الإنجاز غير مستغرب، وإنجازات السعودية على الصعيد الرياضي متعددة وفي جميع المجالات، فنحن نسعد اليوم باستضافة لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو الابن محمد مصطفى السويق، الذي حقق بطولة العالم للناشئين في التايكوندو، وهو من أبناء نادي السلام في القطيف العزيزة، ونحن نفخر بكل إنجازٍ يسجل لأبناء المنطقة الشرقية وشباب السعودية عامة، وكل أبناء المنطقة في العين وفي القلب دوماً، وكل إنجازٍ يسجلونه لبلادهم، هو محل تقديرٍ وعناية من قيادتنا".

جاء ذلك خلال استقبال الأمير سعود بن نايف الأمراء ومسؤولي الدوائر الحكومية والأعيان وأهالي المنطقة الشرقية.