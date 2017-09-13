ماجستير المنظمات الرياضية لخالد بن بندر

الرياض ـ فهد البطاح | Wednesday, 13 September 2017 - 00:00 am

نال الأمير خالد بن بندر بن مساعد المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية السعودية، على شهادة الماجستير في إدارة المنظمات الرياضية من جامعة لوفين البلجيكية ضمن البرنامج الذي ترعاه اللجنة الأولمبية الدولية.

وجاءت رسالة الماجستير التي قدمها الأمير خالد بن بندر بعنوان "دراسة تطبيق معايير الحوكمة السليمة في اللجنة الأولمبية العربية السعودية".

من جهته، أكد الأمير خالد بن بندر حرص اللجنة على الارتقاء بالتحصيل العلمي لكوادرها ومنسوبيها، إيماناً منها بأهمية دعم القدرات الإدارية السعودية، للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي. وقدم المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية شكره لجميع من سانده في مشوار تحقيق هذه الدرجة.