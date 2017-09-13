أخضر الصالات يغادر إلى مصر

أبها ـ الرياضية | Wednesday, 13 September 2017 - 00:00 am

اختتم المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات معسكره الداخلي في منطقة الباحة الذي استمر لمدة 10 أيام ضمن برنامج الإعداد لتصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات في تايلاند منتصف نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2018.

وأجرى الأخضر السعودي أمس مرانه الأخير على فترتين صباحية ومسائية في الصالة المغلقة في مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة تحت إشراف البلجيكي إيفينس هيرمانس مدرب المنتخب.

من جهته، تغادر اليوم بعثة المنتخب السعودي إلى مصر لإقامة معسكر خارجي، وسيخوض الأخضر العديد من المواجهات الودية مع أندية مصرية.