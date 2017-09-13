الهلال يخسر البريك أمام أحد.. وإجازة خاصة للدوليين

الرياض - الرياضية | Wednesday, 13 September 2017 - 21:01 pm

تأكد غياب محمد البريك لاعب الهلال، عن مواجهة فريقه أمام أحد يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي، وذلك بسبب عدم جاهزية اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تمرين الأخضر استعداداً لمواجهة الأبيض الإماراتي ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018، والتي خسرها المنتخب السعودي 2-1.



من جهة أخرى، منح الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، راحة للاعبين الدوليين المشاركين في لقاء العين راحة إضافية عن تدريبات اليوم الاربعاء.