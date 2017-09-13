كدمة هوساوي تخيف النصراويين قبل موقعة الأحد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 13 September 2017 - 21:07 pm

تعرض عمر هوساوي مدافع النصر، في مران فريقه اليوم الإربعاء لكدمة خفيفة، لن تعيقه من المشاركة في مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي، فيما خضع الثنائي إبراهيم غالب وبرونو لتمارين لياقية متنوعة ومكثفة.



وعلى صعيد التدريبات ركز مدرب الفريق على الجوانب التكتيكية من الناحيتين الدفاعية والهجومية، بعد أن استهل التدريب باجتماع مع اللاعبين تلا ذلك تمارين لياقية وتدريبات تعتمد على الضغط على حامل الكرة، مع تمارين تكتيكية متنوعة.