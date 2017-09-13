دونيس يخسر من الريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الألمانية - الرياضية | Wednesday, 13 September 2017 - 23:45 pm

استهل ريال مدريد الأسباني حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، بفوزه الكبير 3 / 0 على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي اليوم الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة بالدور الأول للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز توتنهام هوتسبير الإنجليزي 3 / 1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.



وتربع الريال على الصدارة بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متفوقاً بفارق هدف على أقرب ملاحقيه توتنهام، فيما حل دورتموند في المركز الثالث، وتذيل أبويل نيقوسيا الترتيب.



وعلى ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الفريق الملكي، افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 12، قبل أن يعود لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.



وعزز رونالدو رقمه القياسي بوصفه اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في المسابقة القارية، حيث رفع رصيده إلى 107 أهداف خلال 140 لقاء، من بينها 92 هدفاً مع الريال في 89 مباراة خاضها مع الفريق.



وأضاف المدافع سيرخيو راموس الهدف الثالث للريال في الدقيقة 61 عبر ضربة خلفية مزدوجة رائعة.



بتلك النتيجة، أعاد الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد 12 لقباً، البسمة إلى وجوه جماهيره مجدداً، بعدما شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب تعادل الفريق في مباراتيه الأخيرتين بالدوري الأسباني أمام بلنسيه وليفانتي، اللتين شهدتا غياب رونالدو عن الفريق بسبب الإيقاف.