ساعة تجهز خطة الفتح

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 14 September 2017 - 00:00 am

أجرى فريق الفتح الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس الأربعاء في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الرائد غدًا الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق التدريبات أمس بتمارين الإحماء، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى ضمّت التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها الرائد، والثانية ضمّت بقية اللاعبين.

وطبقت المجموعة الأولى الخطة التي ينوي الجبال تنفيذها أمام الرائد، من خلال مناورة استمرت ساعةً، وبعدها اختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.