الرائد ينوي الهجوم على أصحاب الأرض

بريدة ـ نايف البدراني | Thursday, 14 September 2017 - 00:00 am

اقترب الجزائري توفيق روابح، مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم، من الوصول إلى الخطة التي ينوي تطبيقها في مواجهة مضيفه الفتح، غدًا الجمعة في ملعب مدينة عبد العزيز بن جلوي في الأحساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأدى فريق الرائد أمس حصة تدريبية، بدأت بعمليات الإحماء والتسخــين، والجري حول الملعب بقيادة فراس بالي مدرب اللياقة، وبعدها طلب الجبال من اللاعبين تطبيق عددٍ من الجمل الفنية والتكتيكية، تركزت على بناء الهجمة، والتمرير السريع، والضغط على منتصف ملعب الخصم، والتسديد على المرمى، قبل أن تختتم التدريبات بمناورة كروية.