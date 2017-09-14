بقرار من دياز.. الدوليون في راحة

الرياض ـ حمد الصويلحي | Thursday, 14 September 2017 - 00:00 am

أدى لاعبو الهلال مساء أمس الأربعاء حصة تدريبية، بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني أول أمس الثلاثاء؛ وذلك بعد تغلّبهم على ضيفهم العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا \2017م.

وركز الأرجـنـتـيــني رامون دياز مدرب الفريق على تدريبات التسلم والتسليم، واختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب، شهدت مشاركة الثلاثي سلمان الفرج، عبـد اللـه عطيف، عبد اللـه الحافظ، وذلك أستعدادا لمواجهة فريق أحد مساء بعد غدٍ السبـــت في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين؛

ومنح الجهاز الفني اللاعبين الدوليين راحة عن مران أمس الأربعاء، ماعدا الثنائي "عبد الله عطيف، وسلمان الفــرج"، على أن يشارك الجميع في التدريب المغلق اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة فريق أحد.