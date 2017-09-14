بديل عسيري يقلق سييرا

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 14 September 2017 - 00:00 am

سيحدد التشيلي خوزيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اليوم الخميس المدافع الذي سيلعب بجانب بدر النخلي في منطقة الدفاع في مباراة الفريق أمام الفيصلي، غدًا الجمـعة في الجــــولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك سلمان في المجمعة.

وسيجـري سييـرا اليوم منــاورة على ملعب المباراة نفسه، وسيتحدد من خلالها جاهزية مدافع من بين ثلاثة، وهم "عمار الدحيم، ياسين حمزة، عبد الرحمن الريو"، وذلك بعد إصابة الـــمدافع الأساسي أحمد عسيري في إحدى المباريات الودية التي أقيمت في معسكر دبي مؤخرًا.

وقد أدى الاتحــاد تدريبه الأساسي على ملعب النادي أمس استعدادًا للقاء الفيصلي، والذي اعتمد فيه المدرب على تكثيف التكتيك الهجومي بغية المبادرة بالتسجيل، وستغادر البعثة الاتحادية ظهر اليوم الخميس متجهة إلى مدينة المجمعة.