الأخضر في المجموعة الحديدية مع حامل اللقب والصين

الرياض ـ فهد البطاح | Thursday, 14 September 2017 - 00:00 am

أوقعت قرعة البطولة الآسيوية الـ18 لكرة اليد المنتخب السعودي مع منتخبات الصين وقطر (حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين) ونيوزيلاندا في المجموعة الرابعة (الحديدية).

وأسفرت القرعة التي أجريت أمس في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول عن وقوع منتخبات اليابان والعراق وإيران في المجموعة الأولى، ومنتخبات البحرين وعمان وأستراليا وأوزبكستان في المجموعة الثانية، ومنتخبات كوريا الجنوبية "المستضيف" والإمارات والهند وبنجلاديش في المجموعة الثالثة.

يذكر أن كوريا الجنوبية ستستضيف منافسات البطولة خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير عام 2018.

وبحسب نظام البطولة، فإن أول وثاني كل مجموعة يتأهل إلى الدور الرئيسي، وسيتم توزيع الفرق الثمانية إلى مجموعتين، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد ليتأهل الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، وستتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد التي ستقام في ألمانيا والدنمارك عام 2019 م، بينما تلعب بقية الفرق على المراكز الأخرى.