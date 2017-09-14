اقترب الجزائري توفيق روابح، مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم، من الوصول إلى الخطة التي ينوي تطبيقها في مواجهة مضيفه الفتح، غدًا الجمعة في ملعب مدينة عبد العزيز بن جلوي في الأحساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الس