هيئة الرياضة في ملتقى إعلامي شبابي
الرياض ـ الرياضية | Thursday, 14 September 2017 - 00:00 am
تشارك المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للرياضة في فعاليات الملتقى الشبابي الإعلامي الذي انطلق أمس الأربعاء في الكويت ويستمر 3 أيام.
ويقدم الوفد السعودي المشارك في الملتقى أعمالاً متنوعة في جوانب عديدة تشمل التصاميم والإنتاج الإعلامي.
ويؤدي الملتقى دوراً إستراتيجياً في تمكين الشباب الإعلامي الصاعد والمساهمة في بناء مستقبلهم المهني بطريقة سليمة من خلال الالتقاء بالخبرات الإعلامية عبر الجلسات الحوارية والمناظرات وعرض التجارب الناجحة وتمكين الشباب للعمل في مجال الإعلام.