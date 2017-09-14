برناوي يشعل تدريبات الناشئين.. والعبدلي يطلب التأهل للآسيوية

الرياض ـ خالد رشيد | Thursday, 14 September 2017 - 00:00 am

أشعل محمد برناوي لاعب المنتخب السعودي للناشئين تحت 18 عاماً لكرة القدم تدريبات الأخضر التي جرت مساء أمس في الملعب الرديف في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيراً.

وأبدى برناوي جاهزيته الكاملة لمشاركة أخضر الناشئين في التصفيات الآسيوية التي يستضيف الأخضر خلالها مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات أوزبكستان والبحرين والأردن وسيرلانكا.

يذكر أن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 18 عاماً ستنطلق بعد غد السبت، ويفتتح المنتخب السعودي مشواره بمواجـهـة نظيره الأردني . وكثف الجهاز الفني للأخضر بقيـادة محمد العبدلي مدرب المنتخـب الجــوانب اللياقية والفنية في التدريبات، وطالب اللاعبـين بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة ومواصلة إنجازات الكرة السعودية بتأهل ناشئي الأخضر إلى كأس آسيا بعد تأهل المنتخب الأول إلى مونديال روسيا 2018م.