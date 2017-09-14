دعم سعودي للكويتي السهلي

الدمام ـ الرياضية | Thursday, 14 September 2017 - 00:00 am

أكــدت لجنـة الإعلام الرياضي السعودي دعمها لخطـوة جمعـيــة الصحفيين الكويتيين بترشــح ســطام الســهلي لرئاسـة الاتحــاد الآسيوي للصحافة الرياضية خــلال الجمعـيـة العمـوميـة المقـرر انعقادها في إسلام أباد خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة السعودية على أن تأييـدها لترشح السهلي يأتي في إطار دعم المبادرات الخليجيــة في المشــاركة في المنظومـات الإعلاميـة الدوليـة بقوة، ولثقتهـا في قدرتـه على النجـاح في قيـادة الاتحـــاد الآسـيوي باعتباره أحد الكوادر الخليجيـة الشـابة القادرة على الأخذ بالاتحاد القاري لآفاق بعيدة من النجـاح من خـلال تمرسه في العمل الإعلامي، وذلك عبر مسيرته الإعلامية الناجحة، والمناصب التي تقلدها والتي كان من أبرزها وجوده في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في دورته السابقة.