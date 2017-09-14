الطائي وقفار يستقبلان أبطال الجودو

حائل ـ محمد الجارالله | Thursday, 14 September 2017 - 00:00 am

استقبل عدد من ممثلي إدارتي ناديي الطائي وقفار في مطار حائل الدولي لاعبي الناديين المشاركين في البطولة العربية المفتوحة (للبراعم والناشئين والشباب) للجودو والتي أقيمت أخيراً في بيروت.

وحضر الاستقبال علي اللحيدان رئيس نادي الطائي المكلف وسالم اليوسف عضو مجلس الإدارة ومحمد كساب مدرب الجودو في النادي، ومن نادي قفار زمل الشمري عضو مجلس الإدارة، وأعلنت إدارة الطائي عن تكريم اللاعبين بين شوطي مباراة الطائي المقبلة أمام الوحدة الأربعاء المقبل ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى.