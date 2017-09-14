الفنزويلي ريفاس يشعل تدريبات الهلال

| Thursday, 14 September 2017 - 22:13 pm

انضم الفنزويلي جيلمين ريفاس إلى تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى الرياض.



كما شهدت التدريبات مشاركة اللاعب محمد البريك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.



وتركزت الحصة التدريبية التي أجريت ضمن التحضيرات للقاء أحد السبت في ثالث جولات دوري المحترفين السعودي على الجوانب الفنية، إذ فرض الأرجنتيني رامون دياز في الجزء الأول من المران عدداً من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، قبل أن يطبّق عددًا من الجمل الفنية على كامل مساحة الملعب، شرح من خلالها التكتيك الذي يود انتهاجه في لقاء الغد، ومن ثم أجرى مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.



وتقرر أن يختتم الفريق تحضيراته للقاء أحد بمران مغلق مساء غدا الجمعة.