التويجري: مواجهة الفتح مهمة

الرياض- الرياضية | Thursday, 14 September 2017 - 22:20 pm

جدد عبد العزيز التويجري، رئيس نادي الرائد، التأكيد على أهمية المواجهة التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مضيفه الفتح، غداً الجمعة في الأحساء، ضمن الجولة الثالثة لبطولة دوري جميل للمحترفين.



وقال التويجري: "ننظر إلى مباراة الفتح على أنها مواجهة مهمة في منعطف أهم، بذلنا الجهد.. والتوفيق من الله ".



وأضاف: "ننتظر أن يعكس أداء اللاعبين في أرضية الميدان ما قدّم لهم، وما يملكونه من قدرات فنية ".



وأظهر التويجري ثقته باللاعبين والجهاز الفني، وقال: "كلي ثقة بالله ثم بلاعبي الفريق والجهاز الفني، ونحتاج إلى دعم ودعوات محبي الرائد ".