العبيد يقود القادسية لفوز قاتل في ديربي الشرقية

| Thursday, 14 September 2017 - 21:31 pm

استعاد القادسية نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه الاتفاق في افتتاح المرحلة الثالثة للمسابقة اليوم الخميس.



وارتفع رصيد القادسية إلى ست نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد الاتفاق، الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند أربع نقاط في المركز الخامس مؤقتا.



وتقدم القادسية بهدف مبكر حمل توقيع بيسمارك فيريرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل رودريجو ساليناس للاتفاق في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.



وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، أحرز عبدالرحمن العبيد هدف الفوز القاتل للقادسية في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقود الضيوف لخطف النقاط الثلاث.



بتلك النتيجة، أعاد القادسية البسمة إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق القاسية 1 / 4 أمام مضيفه الشباب في المرحلة الماضية.