رسمياً: باوزا مدرباً للأخضر في مونديال روسيا

الرياض - الرياضية | Thursday, 14 September 2017 - 23:18 pm

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس مع الأرجنتيني باوزا لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018م، خلفاً للمدرب الهولندي فان مارفيك المدرب السابق الذي قاد الأخضر إلى التأهل لتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.





وذكر اتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الاتحاد السعودي لكرة القدم يتفق مع الأرجنتيني باوزا لتدريب الأخضر في مونديال روسيا 2018م".



وقدم عادل عزت رئيس اتحاد الكرة السعودي شكره وتقديره للاتحاد الإماراتي على تعاونه متطلعا الى مشاركة فاعلة في النهائيات القادمة.