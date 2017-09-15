الأهلي يستعد خلف الأبواب المغلقة

جدة - أحمد اللوقان | Friday, 15 September 2017 - 00:00 am

واصل الجهازان الفني والإداري لفريق الأهلي الأول لكرة القدم فرض السرية على التدريبات مساء أمس، استعدادا لمواجهة النصر الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

وبدأ الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، طالبهم خلاله بالتركيز ومحاولة تجاوز أخطاء المباراة السابقة، مشددا على أهمية المرحلة المقبلة، قبل أن يفرض تدريبات لياقية وفنية، ومن ثم أجرى بعض المناورات الصغيرة لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين ماعدا علي عواجي الذي وجد في العيادة الطبية لشعوره ببعض الآلام.