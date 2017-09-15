النصر يستعيد غالب وبرونو قبل الكلاسيكو

الرياض - حواس العايد | Friday, 15 September 2017 - 00:00 am

شارك إبراهيم غالب والبرازيلي برونو أوفيني لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم في التدريبات الجماعية مساء أمس الخميس، استعدادا للقاء الأهلي الأحد المقبل في ثالث جولات دوري المحترفين السعودي، وذلك بعد أن أكملا برنامجهما العلاجي والتأهيلي.

وأظهر الثنائي غالب وبرونو جاهزية كبيرة خلال التدريبات، لكن مشاركتهما من عدمها في مباراة الكلاسيكو لم تتأكد بعد.

وكان البـرازيـلــي ريكاردو جوميز مدرب الفريـق قد اســتهل التدريبات باجتماع مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيــز ومضاعفـة الجهد، ومن ثم عمد إلى إجراء تمارين لياقية متنوعة، بعد ذلك قسم اللاعبيـن إلى أربـع مجموعات، بحيث تلعب كل مجموعتين مناورة خفيفة تعتمد على اللعب من لمسة واحدة، واختـتــم التدريــب بتمارين إطالة.