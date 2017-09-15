مدخلي يودع العربية

الرياض ـ الرياضية | Friday, 15 September 2017 - 00:00 am

ودّع المذيع السعودي خالد مدخلي يوم أمس مشاهدي قناة العربية في ختام نشرة الرابعة، المختصة بالشأن المحلي السعودي، والتي اعتاد تقديمها يوميًّا على شاشة القناة، وفاجأ طاقم إعداد النشرة مدخلي، قبل نهايتها بمشاهد له وهو يغني في كواليس الأستديو، بينما كتب على الشاشة "خالد مدخلي في 3 سنوات.. مقدم على الهواء، ومغنٍّ في الكواليس".

وظهر مدخلي يغالب دموعه في ختام النشرة مودعًا القناة ومتابعيها"، قائلًا: "هذه آخر نشرة أقدمها لكم عبر شاشة الرابعة من هذا المكان، شكرًا للعربية، شكرًا لكم جميعًاعلى تفاعلكم، وعلى كل اللحظات الجميلة، وعلى كرم متابعتكم، أستودعكم الله"، وتشير مصادر الرياضية إلى أن المحطة المقبلة لمدخلي ستكون إدارة إحدى قنوات شبكة هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الأيام القليلة المقبل.