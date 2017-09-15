تأجيل الحفلات الغنائية في أبها

الرياض ـ سلمان المسدر | Friday, 15 September 2017 - 00:00 am

أبلغ "الرياضية" فطيس بقنة منتج ومخرج جلسات "طربيات أبها" عن تأجيل حتى إشعار آخر، وأرجع السبب إلى الطموحات العالية لجمهور منطقة عسير، والتي لا ترضى سوى بنجوم الأغنية الخليجية والأسماء المهمة منها، والتي تشكل الصف الأول على مستوى الجماهيرية، وترك بقنة الباب مواربًا أمام الوقت المتوقع لعودة الحفلات، مضيفًا "ارتباط أغلب الفنانين بحفلات مجدولة في أوروبا أربك حساباتنا، ما اضطرنا إلى التأجيل، نزولًا على رغبة جماهير المنطقة التي تبحث عن نجوم الساحة الغنائية في الخليج"، وحول رضاه عن الجلستين اللتين اشترك فيهما الفنانون "طلال سلامة، ماجد المدني، نايف البدر، فيصل الراشد"، أضاف بقنة "أعتقد أننا نجحنا في إسعاد الجمهور خلال الجلستين، فقد كان الحضور الجماهيري مرضيًا إلى حدٍّ كبير، كما أن التفاعل مع الأغاني والمواويل كان على نحو ممتاز، وهذا يدل على أن الانطلاقة كانت مميزة".

وكانت النسخة الأولى من جلسات "طربيات أبها" قد انطلقت في العاشر من شهر أغسطس الماضي بحفلتين؛ جمعت الأولى الفنان طلال سلامة وماجد المدني، فيما جمعت الأخرى الفنان الكويتي فيصل الراشد والفنان نايف البدر، ومن المنتظر استكمال البرنامج الزمني الذي سيمتد أربعة أسابيع، في كل أسبوع ليلتان، بواقع فنانَين لكل ليلة، ليكون إجمالي الجلسات 8، يشارك فيها 16 فنانًا، وهي عبارة عن جلسات فنية مسرحية من خلال ما يعرف بالتخت الشرقي.