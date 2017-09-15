“إذاعة روتانا” تتسلح بالوجوه الصاعدة

الرياض ـ الرياضية | Friday, 15 September 2017 - 00:00 am

كشفت إذاعة روتانا عن دورتها البرامجية الجديدة التي تضم مجموعةً من البرامج الفنية والاجتماعية والترفيهية، والتي تعتمد فيها على الخبرات الشابة المتوفرة لديها. واستعرض حمد البرامج الفنية التي حملتها الدورة الجديدة، والتي كان من بينها برنامج "غير متوقع"، والذي يقدمه أحمد الحامد، ويستضيف فيه كل خميس رموز الفن في الوطن العربي، وبرنامج "Backstag" الذي يقدم طيلة أيام الأسبوع أخبار نجوم الفن، وهو من تقديم منال ناصر. ويقدم خالد عبد العزيز برنامج "مخرج 88"، فيما تقدم مها سعود برنامج "بالمجمل" الذي يهتم بقضايا الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن الدورة البرامجية تضمّنت 5 برامج ترفيهية شبابية، هي: "تصدق ولا أحلفلك" من تقديم أحمد الحامد، و "120" من تقديم يزيد الراجحي، و "جاك العلم" من تقديم امتنان منصور، بينما تقدم نورة حمود البرنامج الجديد "سلم واستلم" خلال فترة السهرة، فيما سيقدم محمد الشريف برنامج "جمعة وسبت".