تصنيف الأخضر لا يؤثر في قرعة المونديال

‏الرياض ـ مازن العسرج | Friday, 15 September 2017 - 00:00 am

أوضح نعيم البكر عضو منظمة (rsssf) لإحصائيات كرة القدم، أن تصنيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الصادر أمس من الاتحاد الدولي، ووضعه في المرتبة 53 عالميًّا، سيتراجع في تصنيف شهر أكتوبر المقبل إلى مراكز الستينات، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب تغيير معدل نقاط بعض مباريات التصفيات.

وأضاف البكر: "تصنيف الأخضر لن يؤثر في مستويات قرعة مونديال روسيا 2018 والتي ستجرى في الأول من ديسمبر المقبل، حيث إن الفرق الآسيوية مع فرق الكونكاف ستكون في المستوى الثالث كما كان في مونديال 2014، مبينًا أن أهميته في وجود الأخضر ضمن الخمسة الأوائل آسيويًّا لضمان وجوده على رأس إحدى المجموعات في نهائيات آسيا 2019 في الإمارات".

وأضاف: "في تصنيف هذا الشهر سجلت سوريا أعلى تصنيف في تاريخها بعد أن وصلت للمرتبة 75، متجاوزة رقمها السابق 77 بينما سجلت الكويت أسوأ تصنيف لها في المرتبة 181 عالميًّا".