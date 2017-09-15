طرح مسابقات اتحاد السيارات للمنافسة العامة

الرياض - واس | Friday, 15 September 2017 - 00:00 am

وجه الأمير سلطان بن بندر الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للســيارات والدراجــات الناريــة، بطرح بطولات الاتحاد المحلية للموسم الرياضي المقبل 2017 ـ 2018م للمنافسة العامة.

وحـــدد الاتحـــاد السعودي 8 بطـــولات لطرحها للمنافسة العامة، وهي الكارتينج، الجي تي، الدراق، الدريفت، الساند دراق، رالي كروس، أوتو كروس، وموتو كروس، على أن يكون آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم 21 سبتمبر الجاري.ووجــه الاتحـــاد الســــعودي الدعــــوة للشـــركات والمستثمرين ومطــــوري رياضـــــة السيارات والدراجـات النارية للمنافسة في الفوز بأحــــد حقوق المسابقات المحلية، حيث يستقبل الاتحاد يومياً أوراق الراغبين في التقدم بمقره بالرياض.